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Adıyaman'da iddiaya göre çadır çeken kişi 1. kattan düşerek yaralandı

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Adıyaman'da iddiaya göre çadır çeken kişi 1. kattan düşerek yaralandı
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Adıyaman'da iddiaya göre çadır çekerken dengesini kaybederek 1. kattan düşen 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili işlem başlatıldı.

Adıyaman'da çadır çekerken 1. kattan düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak'ta Mahmut Ç., iddiaya göre çadır çektiği sırada dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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