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Adıyaman'da Husumetlisini Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde önceki gün husumetlisi A.D. isimli kişiyi bacağından vurarak yaralayan M.S. polis ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölbaşı Adliyesi Adıyaman Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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