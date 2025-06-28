Adıyaman'da Hırsızlık Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan M.Ç. ve M.M.Y. isimli iki şahsı yakaladı. M.Ç., 20 yıl 3 ay hapis cezası ile ararken, M.M.Y. 4 yıl 2 ay ceza ile aranmaktaydı. İki şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde M.Ç. isimli şahsın "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Aynı çalışma kapsamında, M.M.Y. isimli şahsın da "Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.