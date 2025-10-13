Haberler

Adıyaman'da Hırsızlık: Buzağı Güvenlik Kamerasında

Adıyaman'da Hırsızlık: Buzağı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir çiftlikte meydana gelen hırsızlık olayında, iki şahıs bir buzağıyı kucaklayarak çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, buzağının bulunması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da, bir buzağının kucaklanarak çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Oruç'a ait çiftlikte meydana geldi. Akşam saatlerinde çiftliğe gelen 2 şüpheliden biri ağıla girerek 25 günlük buzağıyı yakalamaya çalıştı. Şahıs dakikalarca kovaladığı buzağıyı yakalayamayınca dışarı çıktı. Bu kez diğer şahıs ağıla girerek buzağıyı kovaladı. Yakalanan buzağı şahısların kucağında dışarıya çıkarılarak götürüldü. Yaşanan hırsızlık anları ise çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını bir süre sonra fark eden Mehmet Oruç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, buzağının bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.