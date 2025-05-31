Adıyaman'da Havza Düşen İnek Kurtarıldı

Adıyaman'da Havza Düşen İnek Kurtarıldı
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Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaptığı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Adıyaman'da havuza düşen inek kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde meydana geldi. Nurşen Salhan'a ait inek akşam saatlerinde içi su dolu havuzuna düştü. Vatandaşların ineğini kurtarmak için verdikleri çabalar sonuç vermeyince ekiplere bilgi verildi. Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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