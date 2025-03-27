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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

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Adıyaman'da bir hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi.

Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Y. idaresindeki 44 KR 822 idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ağaçkonak Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Kemal Y. ile otomobilde bulunan Songül Ş., Remziye Ş., Birgül Ş. ve Yusuf Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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