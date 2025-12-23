Haberler

Güvenlik korucusunun aracı takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, güvenlik korucusunun kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde güvenlik korucusunun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçesi Suvarlı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli güvenlik korucusu M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pınarbaşı Köyü yakınlarında takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

title