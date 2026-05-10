İkinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da, ikinci kattan düşen bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Köyünde 19 yaşındaki Burak Bozkurt isimli genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evin 2.katından aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Burak Bozkurt, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

