Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle önceki gün iki masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş yaptıkları ve aracılık ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN