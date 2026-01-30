Haberler

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlgili emniyet birimleri, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 7. katında masaj salonu adı altında fuhuş bilgisini alarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda S.A., M.A. ve E.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili 3 kadın şahıs ise polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

