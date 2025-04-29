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Adıyaman'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Adıyaman'da Feci Kaza: 6 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Balkar Beldesi'nde K.O. idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil ile E. B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ş. G., Ü. D., G. Ş. ve M.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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