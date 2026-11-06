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Adıyaman'da evinden ayrılan 80 yaşındaki 4 çocuk babası adam 2 gündür aranıyor

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Adıyaman'da evinden ayrılan 80 yaşındaki 4 çocuk babası adam 2 gündür aranıyor
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası yaşlı adam, 2 gün önce evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin 112'ye kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama sürüyor; görenlerin durumu 112'ye bildirmesi isteniyor.

Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evde ailesiyle beraber yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş, 2 gün önce evden ayrıldı. Gündüz saatlerinde evden ayrılan Hasan Çavuş'tan ailesi bir daha haber alamadı. Hasan Çavuş'tan haber alınmaması üzerine Çavuş ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan Hasan Çavuş'un bulunması için çalışmalar başlatılırken görenlerin yada yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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