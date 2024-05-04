Adıyaman'da Evde Tabanca ve Av Tüfeği Bulundu

Adıyaman'da bir ev eklentilerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda K.K. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet çeşitli ebatlarda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN