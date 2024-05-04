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Adıyaman'da Evde Tabanca ve Av Tüfeği Bulundu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.K. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir ev eklentilerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda K.K. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet çeşitli ebatlarda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Güvenlik Suç 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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