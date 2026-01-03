Haberler

Evde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da Mehmet Sadık Ö.'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Feleket Kümeevleri'nde Mehmet Sadık Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Meydana gelen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
