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Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın Çıktı

Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın Çıktı
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Adıyaman'ın Yenigüven köyünde kullanılmayan eski bir sağlık ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde bulunan kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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