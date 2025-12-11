Park halindeki elektrikli bisiklet çalındı

Adıyaman'da park halindeki bir elektrikli bisiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kentte Berat Alan'a ait elektrikli bisiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Hırsızlık olayını bir süre sonra fark eden Berat Alan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN