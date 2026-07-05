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Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı İlçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah A. yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü kazada yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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