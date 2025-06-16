Adıyaman'da Elektrik Direğindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Elektrik Direğindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman Kıvırcık Köyü yakınlarında bir elektrik direğinde meydana gelen yangın, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin müdahalesi ile ekin alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da, bir elektrik hattında meydana gelen yangın, ekin yangınına neden olmadan söndürüldü.

Adıyaman merkez Kıvırcık Köyü yakınlarında ekili alanların bulunduğu bölgede yer alan bir elektrik direğinde yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ile elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de akımı keserek direkte onarımda bulundu. Yapılan çalışmaların sonucunda yangın ekili alana sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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