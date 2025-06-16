Adıyaman'da Elektrik Direğindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, bir elektrik hattında meydana gelen yangın, ekin yangınına neden olmadan söndürüldü.

Adıyaman merkez Kıvırcık Köyü yakınlarında ekili alanların bulunduğu bölgede yer alan bir elektrik direğinde yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ile elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de akımı keserek direkte onarımda bulundu. Yapılan çalışmaların sonucunda yangın ekili alana sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN