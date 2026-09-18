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Adıyaman'da Eğriçay Parkı'nda kesici aletle kendine zarar veren şahıs yaralandı

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Adıyaman'da Eğriçay Parkı'nda kesici aletle kendine zarar veren şahıs yaralandı
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Adıyaman merkezdeki Eğriçay Parkı'nda 49 yaşındaki bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerle kesici aletle kendisine zarar verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da kesici aletle kendisine zarar veren şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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