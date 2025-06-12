Adıyaman'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon: 30 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon: 30 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlere karşı gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda 30 kişiyi yakaladı. 12 kişi sınır dışı edilirken, 18 kişi geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç, huzur uygulamaları ve şok denetimler sonucunda yurda kaçak yollarla giriş yapan 30 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 12'si sınır dışı yapılırken 18 şahıs ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.