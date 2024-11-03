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Adıyaman'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde engebeli arazi üzerinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Cebrail T. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçesine bağlı Göltarla Köyü yakınlarında engebeli araziyi 02 ACA 454 plakalı traktörüyle süren Cebrail T., direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü devirdi. Meydana gelen traktör altında kalan ve kendi imkanlarıyla çıkan Cebrail T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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