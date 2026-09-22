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Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde Yusuf Melih Doğan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Melih D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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