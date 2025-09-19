Adıyaman'da Depoda Park Halindeki Traktör Yandı

Adıyaman'da depoda bulunan bir traktör alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çaylı Köyü'nde bulunan bir evin deposunda park halindeki 02 HD 912 plakalı traktör bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alev alan traktörü fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktörde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN