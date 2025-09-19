Haberler

Adıyaman'da Depoda Park Halindeki Traktör Yandı

Adıyaman merkezde bir evin deposunda park halindeki traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

Adıyaman'da depoda bulunan bir traktör alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çaylı Köyü'nde bulunan bir evin deposunda park halindeki 02 HD 912 plakalı traktör bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alev alan traktörü fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktörde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
