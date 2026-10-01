Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli cezaevine sevk edildi

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Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., N.T.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı