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Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda A.Ç. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeliği iddiasıyla gerçekleştirilen operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapıldı.

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen A.Ç., isimli şahsa yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen araştırmaların tamamlanmasının ardından şahsın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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