Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

Adıyaman'da Dağda Kaybolan Gençten Haber Alınamıyor

Adıyaman'da Dağda Kaybolan Gençten Haber Alınamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağa yürüyüşe çıkan 25 yaşındaki Muhammed Eyüp Ballıcan, arkadaşlarıyla ayrıldıktan sonra kayboldu. Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürüyüş için dağa çıkan gençten haber alınamıyor. Kaybolan genç her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Eyüp Ballıcan (25) öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cankara köyünde arkadaşları ile dağda yürüyüşe gitti. Yürüyüş yaptığı sırada yorulan Ballıcan dinlenmek için otururken arkadaşları ise yürüyüşlerine devam etti. Bir süre sonra geri dönen Ballıcan'ın arkadaşları, Muhammed Eyüp'ten haber alamayınca durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda şahsın izine rastlanılmadı. Aramaların gün içerisine yeniden bağlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.