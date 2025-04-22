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Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: 1 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, DAEŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek Gökçay Köyü'nde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı. Şahıs, DAEŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 1 şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şahıs yakalandı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. DAEŞ Terör Örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevke edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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