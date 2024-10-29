Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Çoban Ölü Bulundu

Adıyaman'da Çoban Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden çoban İsmail Yaman, kaybolduktan sonra hareketsiz olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Fatih Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya giden İsmail Yaman'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri çoban Yaman'ın gidebileceği bölgelerde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda çoban İsmail Yaman, hareketsiz halde bulundu. Öldüğü belirlenen Yaman'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İsmail Yaman Hayvanlar Güvenlik Çelikhan 3-sayfa Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu intihar etmiş! İşte ölmeden önce annesine bıraktığı not
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ! Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı? Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü? Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.