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Adıyaman'da Çıkan Yangında Çakmak Tüpleri Patladı, 1 Yaralı

Adıyaman'da Çıkan Yangında Çakmak Tüpleri Patladı, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir ikamette çıkan yangında çakmak doldurma tüplerinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir ikamette çıkan yangında patlayan çakmak doldurma tüplerinden dolayı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi 2.etap TOKİ konutları 3.katta yaşayan Cuma C.'ye ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evi saran yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında ev içerisinde bulunan çakmak tüplerinde de patlamalar meydana geldi. Çakmak tüplerinin patlaması sonucu ev sahibi Cuma C, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken hastanede tedavi altında olan Cuma C.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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