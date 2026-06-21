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Çekici ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çekici ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Gümüş idaresindeki 63 VT 208 plakalı çekici ile Ozan Bekçi idaresindeki 27 ARV 964 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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