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Adıyaman'da çatışmaya karıştığı öne sürülen tarafların kaçak yapıları yıkıldı

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Adıyaman'da çatışmaya karıştığı öne sürülen tarafların kaçak yapıları yıkıldı
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Adıyaman'da yüksek sesli müzik yüzünden çıkan silahlı çatışmanın ardından çatışmaya karıştığı öne sürülen taraflara ait kaçak yapılar yoğun güvenlik altında yıkıldı. Olayda 2 kişi saçma, 3 kişi darp sonucu yaralanmış, 38 kişi gözaltına alınmıştı; soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrası çatışmaya karıştığı öne sürülen taraflara ait kaçak yapılar yoğun güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ekim 2026 tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş olayda koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası 38 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Olayın ardından çatışmaya karıştığı öne sürülen taraflarla bağlantılı kaçak yapılar için yıkım çalışması gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede iş makineleriyle yapılar yıkılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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