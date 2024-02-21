Adıyaman'da çalıntı motosikletle kaçan şahıs yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
Adıyaman'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şahıs çalıntı motosiklet ile kaçarken yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücü M.K. kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin Adana'dan çalındığı tespit edildi.
Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemler sürüyor. - ADIYAMAN