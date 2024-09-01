Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da bir kişi tarla içerisinde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67) isimli kişi hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sürücü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sürücü'nün cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bir kişi tarla içerisinde ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67), isimli kişi vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonrası Sürücü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnceleme Jandarma 3-sayfa Otopsi 3.Sayfa Güncel Haberler

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı

 Özgür Özel'i kızdıran soru: Buranın konusu balıkçılık, bu oltaya gelmem

Özgür Özel'i kızdıran soru: Buranın konusu balıkçılık, bu oltaya gelmem
Mardin'de oyun oynarken balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Mardin'de oyun oynarken balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title