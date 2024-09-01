Adıyaman'da bir kişi tarla içerisinde ölü bulundu
Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67) isimli kişi hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sürücü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sürücü'nün cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da, bir kişi tarla içerisinde ölü halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67), isimli kişi vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonrası Sürücü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN