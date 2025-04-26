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Adıyaman'da Bina Yangını Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'da Bina Yangını Korkuya Neden Oldu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın 1. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir binanın 1.katında yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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