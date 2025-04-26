Adıyaman'da Bina Yangını Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir binanın 1.katında yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN