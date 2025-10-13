Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki grup adasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gençlik Merkezi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçakla kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Enes İbrahim B., vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Enes İbrahim B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN