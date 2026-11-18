Adıyaman'da binaya asılan Türk bayrağına saygı duruşunda bulunan bir kişi, geri geri yürüyerek yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İlginç kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut A. isimli vatandaş, bir binaya asılı Türk bayrağını görünce durarak saygı duruşunda bulundu. Bir süre bayrağa bakan Mahmut A., ardından gözünü bayraktan ayırmadan geri geri yürümeye başladı. Yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut A.'ya bu sırada seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahsın kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı