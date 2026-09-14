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Adıyaman’da başsavcılık koordinesiyle "Sokaklar Güvende" terör operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman’da başsavcılık koordinesiyle 'Sokaklar Güvende' terör operasyonu: 4 gözaltı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi. "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda A.J.S.S., F.H.S., M.T.G.A.W. ve M.H.M.M. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. F.A. isimli şüphelinin ise ikametinde bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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