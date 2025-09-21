Haberler

Adıyaman'da Bahçe Yangınları Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde çıkan anız yangını meyve bahçelerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı; olayda can kaybı yaşanmadı ancak bahçelerde hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kömür Beldesinde meydana gelen bahçe yangınları korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kömür Beldesi yakınlarında çıkan anız yangını çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda meyve bahçeleri hasar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

