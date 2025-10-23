Haberler

Adıyaman'da Babası Kriz Geçiren Çocuk Yüz Yüze Kaldı

Adıyaman'da Babası Kriz Geçiren Çocuk Yüz Yüze Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir baba, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kullandığı maddenin etkisiyle kriz geçirerek yıkıldı. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve sağlık ekipleri, babasına müdahale ederken çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Adıyaman'da, arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine giren ve 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kriz geçiren babanın içler acısı hali yürek sızlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak içerisindeki bir boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D., isimli şahıs, iddialara göre arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek kriz geçirdi.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir şahıs araç içerisindeki koltukta kendinden geçerken bir şahıs ise yerde krize giren M.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaş kalabalığının çoğalması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası M.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.'ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, korkmaması için ilgi gösterildi.

Sağlık çalışanları, eldivenden balon yaparak 5 yaşındaki çocuğa ilgi gösterdi

Sağlık çalışanlarından Büşra Özdemir, Gülcan Pulat ile Yasin Gürler, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye ve babasının o halini göstermemeye çalıştı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve tedavileri ret eden M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.'yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.'yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.