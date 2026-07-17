Adıyaman'ın Sincik ilçesinde attan düşen çocuk, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Köyünde ata binen 12 yaşındaki Muhammed Emir D., atın tepmesi sonucu attan düştü. Yere düşerek yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Emir D'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı