Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedine dalgıç polislerin aramasıyla ulaşıldı. Balık tutmak için geldiği barajda yemleme botunu almak üzere suya giren genç, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman'daki hastane morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da, arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için gittikleri baraja girerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Balık tutmak için 3 arkadaşıyla Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında Atatürk Barajı'na giden 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz, yemleme botunu almak için suya girmiş ve bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu. Kaybolan Gürbüz'ün arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edilmiş ve ekipler çalışma başlatmıştı. Polis dalgıç ekiplerinin su içerisinde yaptıkları arama çalışmaları sonrasında Ramazan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, yapılan incelmelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.