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Adıyaman'da, arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için gittikleri baraja girerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Balık tutmak için 3 arkadaşıyla Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında Atatürk Barajı'na giden 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz, yemleme botunu almak için suya girmiş ve bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu. Kaybolan Gürbüz'ün arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edilmiş ve ekipler çalışma başlatmıştı. Polis dalgıç ekiplerinin su içerisinde yaptıkları arama çalışmaları sonrasında Ramazan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, yapılan incelmelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı