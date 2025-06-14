Adıyaman'da Asılsız Cinayet İhbarı: Olay Aile İçinde Tartışmadan Kaynaklandı

Adıyaman'da Asılsız Cinayet İhbarı: Olay Aile İçinde Tartışmadan Kaynaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, iki yeğenini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarın asılsız olduğunu ve yaşanan durumun aile içi bir tartışmadan kaynaklandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" şeklindeki ihbar üzerine Yeni Mahalle 603. Sokak'ta bulunan adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu, evde karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında eşlerden birinin Trabzon'daki akrabalarını arayarak "Ben bunları öldüreceğim" dediği, akrabaların da bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze Tel Aviv'i vurdu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
Van'da İranlı turistlerden İsrail'e tepki: İntikam duygusu içindeyiz

Türkiye'deki İranlı turistlerden İsrail'in saldırılarına tepki
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.