Adıyaman'da Asayiş Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, Trafik Cezaları 157 Bin Lirayı Aştı

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya 45 ekip ve 310 personel katıldı. 11 sabit nokta, 12 seyir halinde ekip, 8 konteyner kent ile park, bahçe ve vatandaşların yoğun olduğu toplam 41 bölgede yapılan denetimlerde 1913 şahıs ve 381 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik yönünden 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı