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Adıyaman'da Asayiş Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, Trafik Cezaları 157 Bin Lirayı Aştı

Adıyaman'da Asayiş Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, Trafik Cezaları 157 Bin Lirayı Aştı
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Adıyaman'da düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 1913 şahıs ve 381 araç kontrol edildi, 2 aranan şahıs gözaltına alındı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası kesildi. Emniyet, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya 45 ekip ve 310 personel katıldı. 11 sabit nokta, 12 seyir halinde ekip, 8 konteyner kent ile park, bahçe ve vatandaşların yoğun olduğu toplam 41 bölgede yapılan denetimlerde 1913 şahıs ve 381 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik yönünden 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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