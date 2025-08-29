Adıyaman'da Araç Alt Yapı Çukuruna Mahsur Kaldı

Adıyaman'da, bir araç tam doldurulmayan alt yapı çukuruna girerek mahsur kaldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde 02 AEN 156 plakalı araç seyir halinde olduğu esnada tam doldurulmayan alt yapı çukuruna girdi. Araç lastiklerinin çukura girmesiyle araç yola adeta oturdu. Hiçbir şekilde ilerleyemeyen araç için olay yerine çekici istenildi. Çekicinin aracı kaldırmasıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Alt yapı çalışmaları yapılıyor ama ne yazık ki kazılan çukurlar tam anlamıyla doldurulmadığı için bu tür maliyetler yaşanılıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN