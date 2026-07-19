Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Gölbaşı ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen Pelin Demir hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Kemal Tabak Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında duman çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ikamette bulunan Pelin Demir dumandan etkilendi. Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı