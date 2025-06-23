Adıyaman'da Anız Yangını Saman Balyalarını Yaktı

Adıyaman'da Anız Yangını Saman Balyalarını Yaktı
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Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık mevkiinde meydana gelen anız yangını, arazilerde bulunan saman balyalarına sıçrayarak büyük bir zarar verdi. Yangın kontrol altına alındı, ölü ya da yaralı yok.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangını saman balyalarını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık mevkiinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arazilerde bulunan saman balyalarına sıçradı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bir çok saman balyası yandı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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