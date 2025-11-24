Haberler

Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde anız kalıntılarının olduğu bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde anız kalıntılarının olduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyü kırsalında anız kalıntıları tutuştu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerini tehdit etti. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
