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Köy yakınlarında çıkan yangın korkuttu

Köy yakınlarında çıkan yangın korkuttu
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Adıyaman'ın Ulubey Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'da, köy yakınlarında meydana gelen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ulubey Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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