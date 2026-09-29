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Adıyaman'da ambulans girişine park eden araç çekildi, sürücüsüne ceza kesildi

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Adıyaman'da ambulans girişine park eden araç çekildi, sürücüsüne ceza kesildi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ambulans girişine aracını park eden sürücüye ulaşılamadı. Ambulansların giriş-çıkışını engelleyen araç polis ekiplerince çekiciyle kaldırıldı, sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Adıyaman'da, ambulans girişine aracını park edip kendisine ulaşılamayan sürücü pes dedirtti. Tepkilere neden olan araç çekiciyle kaldırıldı.

Adıyaman merkezde tek hastane olan ve yaklaşık 617 bin nüfusa hizmet veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir sürücü, aracını ambulans girişine park etti. Ambulansların giriş ve çıkışlarına engel olan park edilen araç yüzünden ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Ambulans ekiplerinin giriş ve çıkışına engel olan araç için polis ekiplerine bilgi verildi. Araç sahibine ulaşılmaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çekiciyle bulunduğu yerden kaldırdı. Aynı zamanda polis ekiplerince araç sahibine cezai işlemin de uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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