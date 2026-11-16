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Adıyaman'da alkollü sürücünün motosikleti elektrik direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da alkollü sürücünün motosikleti elektrik direğine çarptı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı motosiklet elektrik direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, alkollü olduğu tespit edilen sürücüsünün kullandığı motosikletin elektrik direğine çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozbey Caddesi yakınlarında Mehmet Ali D. (32), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaralı sürücünün yüksek miktarda alkollü olduğu ise öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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